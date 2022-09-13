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У сукні з паєтками від Louis Vuitton: зірка серіалу "Гра в кальмара" на премії "Еммі"

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У сукні з паєтками від Louis Vuitton: зірка серіалу "Гра в кальмара" на премії "Еммі"

Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Чон Хо Йон підкреслила струнку фігуру довгою сукнею з розрізом.

Зірка серіалу "Гра в кальмара" Чон Хо Йон відвідала 74-у церемонію вручення премії "Еммі"-2022, яка відбулася у театрі Microsoft у Лос-Анджелесі.

Дівчина обрала для червоної доріжки сукню Louis Vuitton, розшиту паєтками, і на тонких бретельках і з розрізом. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі акторки.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Ззаду вбрання мало напівоголену спину, яку Чон продемонструвала фотографам.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Сукню Хо Йон доповнила чорними босоніжками і чорною сумочкою Louis Vuitton.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Зірка зробила акуратне укладання і прикрасила зачіску квіткою. Її пальці прикрашало безліч каблучок.

На церемонії побували також і інші актори серіалу "Гра в кальмара".

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

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