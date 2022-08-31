У сукні з паєтками від українського бренду: розкішна Тіна Кароль заспівала на Тижні моди в Японії

Артистка презентувала новий мініальбом "LELEKA" під час фешншоу українського бренду Lever Couture в Токіо.

Тіна Кароль нині перебуває у Японії. Там вона стала голосом колекції українського бренду Lever Couture, над якою працювали дизайнер Леся Верлінг’єрі та креативний директор співачки Lady Gaga Нікола Формічетті.

Спеціально для показу колекції Тіна створила електронний мініальбом "LELEKA". Під його виконання сьогодні відбувся показ Lever Couture у межах Rakuten Fashion Week Тokyo.

Allan Abani

Для виступу співачки бренд створив ексклюзивну сукню з паєтками, яка відбиває світло і символізує сльози. Вбрання чудово сиділо на сексуальних формах зірки. Її голову прикрашали торочки з паєток.

Allan Abani

"Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпає натхнення у своєму корінні, втілюючи лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні", - сказала Леся Верлінг'єрі.

Allan Abani

Альбом електронної музики "LELEKA" пронизаний українською етнікою та фольклором. Тіна створила його у колаборації з американським діджеєм Macro/Micro.

В обрамленні електронного почерку знакові пісні з музичної скарбниці України набули нового звучання.

"LELEKA" - це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу", - сказала Тіна.

"Щоб створити EP "LELEKA" ,мені пощастило працювати з Тіною Кароль, яка є неймовірною співачкою. Я сподіваюся, що цей EP надихне людство пам’ятати, що життя є найціннішим даром і що ми можемо літати, як лелеки, та досягати нових вершин, як глобальна спільнота", - поділився Macro/Micro.

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