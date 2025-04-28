- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з паєтками і відвертим декольте: Ніколь Шерзінгер продемонструвала спокусливий бюст на галавечорі
46-річна колишня зірка Pussycat Dolls у вбранні від Zuhair Murad позувала на червоній доріжці.
Ніколь Шерзінгер відвідала галавечір Time100, присвячений найвпливовішим людям світу. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Артистка з'явилася там в елегантному образі. На ній була чорна сукня по фігурі, з відкритими плечима і невеликим шлейфом від бренду Zuhair Murad. Вбрання було розшите паєтками, мало шовковий верх-ліф і відверте декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.
Ніколь зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем, а також нюдовий манікюр. Із прикрас Шерзінгер використала елегантні довгі сережки, браслет і каблучки від Fred Leighton and Hanut Singh jewelry.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї постала у чорно-білій смугастій мінісукні з лелітками і без бретельок.