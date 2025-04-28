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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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31
Час на прочитання
1 хв

У сукні з паєтками і відвертим декольте: Ніколь Шерзінгер продемонструвала спокусливий бюст на галавечорі

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls у вбранні від Zuhair Murad позувала на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер відвідала галавечір Time100, присвячений найвпливовішим людям світу. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Артистка з'явилася там в елегантному образі. На ній була чорна сукня по фігурі, з відкритими плечима і невеликим шлейфом від бренду Zuhair Murad. Вбрання було розшите паєтками, мало шовковий верх-ліф і відверте декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем, а також нюдовий манікюр. Із прикрас Шерзінгер використала елегантні довгі сережки, браслет і каблучки від Fred Leighton and Hanut Singh jewelry.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї постала у чорно-білій смугастій мінісукні з лелітками і без бретельок.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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