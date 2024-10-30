У сукні з перфорацією та в дивному взутті: Сара Полсон привернула увагу вбранням

Її образ був дуже креативним і мав чудовий вигляд на акторці.

"Королева" фільмів жахів – акторка Сара Полсон – з'явилася на церемонії вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards, що відбувалася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Для цього заходу вона вибрала дуже незвичайне вбрання асиметричного дизайну.

Сукня акторки здавалася ніби великою на неї, адже мала широкі й опущені плечі, розкльошену спідницю і в зоні талії трохи морщилася.

Тканина, з якої вона була зроблена, мала перфорацію у вигляді квітів. Ця сукня була від бренду Marc Jacobs, а носила вона її у поєднанні з незвичайними білими туфлями на великій підошві та з закрученим вгору мисом.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали й інші зірки, наприклад, модель Емілі Ратаковскі одягла сукню з написами від бренду JW Anderson, який відомий своїми креативними модними рішеннями, а Ліла Мосс позувала у довгому вбранні з вирізом на спині.

Емілі Ратажковські / Фото: Associated Press

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

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