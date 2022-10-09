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У сукні з перлами: Демі Роуз у спокусливому аутфіті покупалася в басейні

Дата публікації
Перегляди
1909
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У сукні з перлами: Демі Роуз у спокусливому аутфіті покупалася в басейні

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель у красивому вбранні позувала у басейні на Санторіні.

Демі Роуз виклала в Instagram знімки, які зробили під час її відпочинку на грецькому острові Санторіні.

Модель вирішила покупатися у басейні в обтислій бежевій сукні з американською проймою, розшитій перлами.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся у Роуз було розпущене, а на обличчі був макіяж із чорними стрілками.

У цьому сексуальному образі Демі не втратила можливості похизуватися пишними сідницями.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше модель у прозорій квітковій блузці і трусах розчепірила ноги і показала пишні сідниці. 

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1909
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