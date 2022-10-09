У сукні з перлами: Демі Роуз у спокусливому аутфіті покупалася в басейні

Британська модель у красивому вбранні позувала у басейні на Санторіні.
Демі Роуз виклала в Instagram знімки, які зробили під час її відпочинку на грецькому острові Санторіні.
Модель вирішила покупатися у басейні в обтислій бежевій сукні з американською проймою, розшитій перлами.
Волосся у Роуз було розпущене, а на обличчі був макіяж із чорними стрілками.
У цьому сексуальному образі Демі не втратила можливості похизуватися пишними сідницями.
Нагадаємо, раніше модель у прозорій квітковій блузці і трусах розчепірила ноги і показала пишні сідниці.
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