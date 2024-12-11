У сукні з перлами і глибоким декольте: акторка у красивому луку з'явилася на прем'єрі фільму

34-річна акторка обрала для своєї появи ефектне вбрання від Armani Privé.

Американська акторка Моніка Барбаро відвідала прем’єру фільму "Повна невідомість" (A Complete Unknown), яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона постала у спокусливому аутфіті. На Моніці була чорна довга сукня, рясно розшита перлами, від бренду Armani Privé. Вбрання мало оголену спину, глибоке декольте і вирізи на талії.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Барбаро розпустила волосся і зробила макіяж смокі-айс. На пальці у неї красувалася діамантова каблучка.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Моніка Барбаро продемонструвала ніжний аутфіт на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.

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