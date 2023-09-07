У сукні з перлами: Шарліз Терон постала перед камерами у вінтажному вбранні Givenchy

Акторка Шарліз Терон вийшла на публіку, щоб відвідати церемонію відкриття нового бутика Breitling Meatpacking District у Нью-Йорку. Зірка урочисто перерізала стрічку, але все ж таки більшу увагу у всьому цьому дійстві привернуло саме вбрання Терон.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз відома своєю любов'ю до Модного дому Dior цього разу йому зрадила з іншим французьким брендом. Акторка одягла вінтажне вбрання від Givenchy із колекції 2003 року.

Це була довга сукня з приталеною шовковою чорною спідницею і напівпрозорим топом розшитими перлинними намистинами.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Поверх сукні Шарліз одягла одну зі своїх найулюбленіших речей – чорний піджак. Він був із щільної тканини, а рукава вона трохи підвернула.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Образ акторка завершила чорним клатчем, прикрасами від Ana Khouri, годинником Breitling та сандалями на низькому ходу.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Оскільки захід був все ж таки досить офіційним, а її вбрання - сміливим, піджак Шарліз не знімала, але ось у Instagram фото сукні без верхнього одягу все ж таки поділилася.

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