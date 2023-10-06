У сукні з перлами та оголеним плечем: Діана Крюгер сяяла на червоній доріжці

У Нью-Йорку в театрі Девіда Х. Коха відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023, який цього року відзначає своє 75 років. Серед гостей заходу була зірка "Сексу і міста" Сара Джесіка Паркер із чоловіком Метью Бродеріком та акторка Діана Крюгер.

Але якщо Паркер з'явилася у чорній сукні з пишною спідницею та бантом у волоссі, то Діана обрала сукню у білому кольорі.

Її вбрання було незвичайний дизайну, адже попереду його прикрашала імітація прозорості та вишивка перлинами. Сукня мала невеликий шлейф, а також довгі рукави.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Одне плече було оголене і декороване елегантною складкою тканини. Волосся акторка уклала в зачіску з легкою хвилею і завершила вечірнє вбрання сережками з перлинами.

На захід Діана прийшла зі своїм коханим — зіркою серіалу "Ходячі мерці" Норманом Рідусом.

Діана Крюгер та Норман Рідус / Фото: Associated Press

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