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У сукні з пікантним ажурним декольте: Кендал Дженнер побувала на сімейній вечірці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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938
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з пікантним ажурним декольте: Кендал Дженнер побувала на сімейній вечірці

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

27-річна модель Кендал Дженнер відвідала сімейну вечірку в Лос-Анджелесі. Сім'я зібралася, щоб відсвяткувати день народження старшого сина Кортні Кардашян та Скотта Дісіка.

Мейсону Дісіку виповнилося 13 років. З цієї нагоди його мати Кортні Кардашян організувала галасливу вечірку у Catch Steak LA. Кендал приїхала на паті в чорній максісукні з глибоким вирізом на ажурному декольте.

Зірка доповнила свій лук гостроносими туфлями на підборах і маленькою сумкою, яку тримала в руках.

На шиї у моделі сяяло тонке дороге кольє, на обличчі був макіяж зі стрілками, а волосся вона зібрала в гладкий хвіст.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Знімками з вечірки в Instagram Кендал ділитися не стала. Мабуть вирішила, що сімейний захід має залишитися за зачиненими дверима.

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Дата публікації
Перегляди
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