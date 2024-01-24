У сукні з пікантним декольте: Демі Мур у ефектному образі прийшла на прем'єру серіалу

Демі Мур у розкішному образі сяяла на прем'єрі серіалу "Ворожнеча: Капоте проти Лебедів", який відбувся в Нью-Йорку.

На доріжку 61-річна Демі Мур вийшла в чорно-білій смугастій сукні Balmain з пікантним декольте, яка була розшита блискучими паєтками та доповнила образ прикрасами від Cartier – сережками-висячками, кількома браслетами та каблучкою на пальці.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Мур зробила вечірній макіяж, підкресливши очі та губи, а довге чорне волосся розпустила і гарно уклала.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Стрічка "Ворожнеча: Капоте проти Лебедів" — другий сезон антологічного телесеріалу "Ворожнеча", створеного Раяном Мерфі, Джаффе Коеном і Майклом Замом для FX 2017 року. Очікується, що прем'єра перших двох серій нового сезону відбудеться 31 січня 2024 року.

Моллі Рінгуолд, Демі Мур та Каліста Флокхарт / Фото: Associated Press

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Демі Мур викликала фурор золотою сукнею з квіткою на світському заході. Вона відвідала галаконцерт Музею кіноакадемії 2023 року, де відбувся збір коштів на музейні виставки та публічні програми. Акторка мала просто приголомшливий вигляд.

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