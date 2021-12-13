У сукні з пікантним декольте: Джей Ло склала компанію Бену Аффлеку на черговій прем'єрі

У сукні з пікантним декольте: Джей Ло склала компанію Бену Аффлеку на черговій прем'єрі

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відвідали разом прем'єру фільму.

Пара прибула до Китайського театру TCL у Лос-Анджелесі, де подивилася картину "Ніжний бар". Це художній фільм режисера Джорджа Клуні. Головні ролі у ньому грають Бен Аффлек та Тай Шерідан. Головний герой – молодий хлопець, який, щоб знайти заміну батькові, знайомиться у барі із дорослими чоловіками.

Джей Ло та Бен Аффлек / Associated Press

Аффлек приїхав на прем'єру зі своєю коханою Дженніфер Лопес. Чоловік був одягнений у костюм-трійку, чорні туфлі та довге пальто, а його супутниця – у сукню зі шлейфом і пікантним вирізом на декольте. Талію Дженніфер підкреслював тонкий пояс у вигляді оксамитового банта.

Джей Ло / Associated Press

Джей Ло та Бен Аффлек / Associated Press

Лопес доповнила свій вечірній образ білим клатчем, сережками-висячками з дорогоцінним камінням і зробила гарну зачіску та дуже насичений макіяж очей.

Джей Ло / Associated Press

Як завжди, на доріжці вони з Беном Аффлеком не стримували емоцій і демонстрували, як щасливі одне з одним.

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