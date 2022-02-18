У сукні з пікантним декольте: Елізабет Герлі сходила на вечірку разом із сином

У сукні з пікантним декольте: Елізабет Герлі сходила на вечірку разом із сином

Джоан Коллінз влаштувала пишну вечірку з нагоди свого дня народження, який вона відсвяткувала ще в травні 2021 року, але, зважаючи на все, через локдаун не могла повеселитися так, як хотіла.

Коллінз поєднала святкування дня народження та 20-річну річницю весілля, яку вона святкує зі своїм п'ятим чоловіком театральним менеджером Персі Гібсоном, за якого вийшла заміж 2002 року. Вечірка відбулася у лондонському готелі Claridge's.

Джоан Коллінз із чоловіком Персі / Getty Images

Акторка Елізабет Герлі була серед запрошених зірок на вечірку. Вона приїхала на паті разом із 19-річним сином Деміаном. 56-річна Елізабет мала розкішний вигляд в яскравій сукні з глибоким декольте з оголеною спиною і прикрашеною паєтками на талії. Вечірній лук акторки доповнював сріблястий клатч, сережки-висячки, дорогоцінний браслет і насичений макіяж. Волосся Ліз просто розпустила.

Елізабет Герлі із сином Деміаном / Getty Images

Її син був у фраку, білій сорочці, жилеті і з краваткою-метеликом, а також у штанах та лакованих туфлях.

Винуватка урочистості Джоан Коллінз поділилася в Instagram фото з вечірки, а також опублікувала архівне фото, зроблене у день їхнього з чоловіком весілля.

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