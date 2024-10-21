У сукні з пікантним декольте і блискучою баскою: красивий вихід Кріссі Тейген

38-річна модель в обтислому вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Кріссі Тейген завітала на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, який відбувся у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка – Джона Ледженда.
Зірка сяяла перед фотографами у білій сукні по фігурі і без бретельок від бренду Andrew Kwon. Вбрання мало фігурне пікантне декольте, багатошарову блискучу баску у вигляді пелюстків і довгий шлейф.
Аутфіт Тейген доповнила об'ємним укладанням каре, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і діамантовим кольє.
Джон був одягнений у білий смокінг, білу сорочку, чорний метелик, чорні штани і чорні замшеві туфлі з вишивкою.
Нагадаємо, Кріссі Тейген на світському заході з'явилася у досить незвичайному вбранні від бренду Alaia, яке було пошите з латексу. Вона поєднала чорне боді з бежевою прозорою спідницею.
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