У сукні з пікантним декольте і блискучою баскою: красивий вихід Кріссі Тейген

Кріссі Тейген завітала на галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, який відбувся у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка – Джона Ледженда.

Зірка сяяла перед фотографами у білій сукні по фігурі і без бретельок від бренду Andrew Kwon. Вбрання мало фігурне пікантне декольте, багатошарову блискучу баску у вигляді пелюстків і довгий шлейф.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Аутфіт Тейген доповнила об'ємним укладанням каре, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і діамантовим кольє.

Джон був одягнений у білий смокінг, білу сорочку, чорний метелик, чорні штани і чорні замшеві туфлі з вишивкою.

Кріссі Тейген і Джо Ледженд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кріссі Тейген на світському заході з'явилася у досить незвичайному вбранні від бренду Alaia, яке було пошите з латексу. Вона поєднала чорне боді з бежевою прозорою спідницею.

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