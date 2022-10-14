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У сукні з пікантним декольте і лубутенах: Джей Ло з чоловіком вийшла у світ

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У сукні з пікантним декольте і лубутенах: Джей Ло з чоловіком вийшла у світ

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися на світському заході після свого весілля у липні 2022 року.

Учора 53-річна Лопес та 50-річний Аффлек відвідали вечірку Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience у Сан-Маріно, штат Каліфорнія.

На захід Лопес прийшла в чорній сукні в тонку смужку з глибоким вирізом на декольте, доповнивши вбрання крислатим чорним капелюхом і замшевими туфлями-човниками від Christian Louboutin.

На шиї у співачки красувалося кілька прикрас, волосся вона накрутила гарними кучерями і зробила насичений макіяж очей та губ.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек був у вугільно-сірому вовняному піджаку, чорних штанях та сорочці з краваткою. Він тримав свою дружину за руку, коли вони разом позували перед камерами.

В  Instagram Дженіфер Лопес поділилася ще одним знімком свого образу, який зробила під час підготовки до світського виходу.

Нагадаємо, за весіллям Дженніфер і Бена стежили багато шанувальників. Співачка показувала в соцмережах усі три розкішні весільні образи.

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