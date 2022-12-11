У сукні з пікантним декольте і оголеними плечами: ніжний аутфіт учасниці "Холостяка-12" на церемонії троянд

Саша Погорєлова з'явилася перед холостяком у красивому вбранні.
В ефірі показали сьомий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Одна із учасниць шоу – 29-річна директорка ІТ-компанії Олександра Погорєлова – опублікувала в Instagram світлини свого ніжного жіночного аутфіту, в якому вона з'явилася на церемонії троянд.
На Саші було фатинова повітряна сукня міді пудрового відтінку з рюшами, яка мала пікантне декольте і оголені плечі. Талію вона підкреслила шкіряним бежевим ремінцем.
Вбрання красуня доповнила прозорими босоніжками і темно-бежевою пов'язкою на голові.
Олександрі зробили укладання з локонами, вечірній макіяж, червоні манікюр і педикюр. Золотий браслет і каблучка завершили лук Погорєлової.
Інші учасниці проєкту, які позували з Сашею мали стильні аутфіти. Акторка Вікторія Варлей була одягнена у коротку білу сукню-сорочку, коричневі ботфорти, коричневу хустку з принтом і білий козирок. На 23-річній фінансовій аналітикині Аліні була сукня міді з принтом та рюшами і коричневі туфлі з круглими носками.
Нагадаємо, фаворитка проєкту Олександра Мудра показала у соцмережі свій ніжний поцілунок із Алексом Топольським.
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