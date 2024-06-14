У сукні з пікантним декольте і розрізом: зірка реаліті продемонструвала ефектний лук

Емма Ернан у зеленому вбранні мала стрункий і привабливий вигляд.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – продемонструвала в Instagram ефектний образ, у якому зібралася на вечірку.

Вона була одягнена у зелену довгу сукню на тонких бретельках і з зав'язкою-бантом ззаду, пікантним декольте і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Емма Ернан/Instagram

Аутфіт білявка доповнила білими босоніжками на шпильках. Ернан зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками-кільцями з камінням, шию – ланцюжком, а руки – браслетом і каблучками.

Емма Ернан/Instagram

Раніше Емма Ернан насолоджувалася відпусткою у купальнику з пітоновим принтом, ліф якого чудово підкреслив її пишні груди.

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