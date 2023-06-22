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У сукні з пікантним декольте і рюшами: зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт у яскравому образі прийшла на захід

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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У сукні з пікантним декольте і рюшами: зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт у яскравому образі прийшла на захід

Дженні Гарт / Фото: Getty Images

51-річна акторка у гарній сукні з'явилася на івенті у Німеччині.

Зірка телесеріалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт відвідала захід "Літній день Raffaello" у Берліні. Для такої події вона обрала яскравий лук.

На акторці була різнокольорова сукня по фігурі з оголеними плечами, пікантним декольте і рюшами. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Дженні.

Дженні Гарт / © Getty Images
Дженні Гарт / Фото: Getty Images

Аутфіт Гарт доповнила срібними босоніжками, масивними золотими сережками-кільцями і широким золотим браслетом. Вона зробила скромну зачіску, макіяж із акцентом на пишних віях і завершила образ манікюром і педикюром світлого відтінку.

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Дата публікації
Перегляди
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