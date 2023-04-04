У сукні з пікантним декольте і високим розрізом: "Русалонька" Голлі Бейлі на прем'єрі мелодрами

Головна героїня фентезійного фільму "Русалонька" Голлі Бейлі відвідала прем’єру музичної мелодрами Praise This, яка відбулася у Центрі мистецтв Ріальто при Університеті штату Джорджія в Атланті.

Акторка з'явилася там у яскравому аутфіті. На ній була жовта сукня до підлоги з напівпрозорим корсетним верхом. Вбрання мало пікантне асиметричне . декольте і високий розріз. На плечах у неї була жовта накидка.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

Образ Голлі доповнила прозорими туфлями, масивними діамантовими сережками, браслетами і хрестиком із камінням на ланцюжку. Волосся Бейлі заплела у дреди з бордовими нитками, залишивши спереду кучеряві пасма. У макіяжі зірка зробила акцент на накладних пишних віях. Довгий срібний манікюр із блискучим декором і білий педикюр завершили лук Голлі.

Нагадаємо, на кінопремії "Оскар" Бейлі постала у ніжно-блакитній сукні з фатину з оголеними плечами.

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