У сукні з пікантним декольте і високим розрізом: учасниця "Холостяка-13" захопила красивим образом на проєкті

На каналі СТБ стартував 13-ий сезон романтичного реалітішоу "Холостяк".

Головним героєм проєкту став військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games – 28-річний Олександр "Терен" Будько.

Холостяк вже познайомився з усіма дівчатами, які прийшли його завойовувати.

Один із найефектніших образів продемонструвала 28-річна продюсерка освітніх проєктів Аліна.

Дівчина з'явилася перед Олександром в елегантній чорній сукні максі з оголеними плечима, пікантним декольте і високим розрізом.

Лук Аліна доповнила босоніжками на шпильках. У неї була зачіска з низьким пучком, вечірній макіяж, манікюр кольору бургунді і прикраси з камінням.

Дівчина подарувала холостяку набір парфумера. І разом вони створили аромат, який буде їм нагадувати про їхнє знайомство. "Терен", своєю чергою, подарував Аліні, як і іншим учасницям, книжку з чистими аркушками, для того, щоб вона написала свою історію стосунків із ним.

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