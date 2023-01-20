У сукні з пікантним декольте: Кетрін Зета-Джонс із чоловіком сяяла на червоній доріжці

Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас вийшли у світське суспільство. Пара давно не з'являлася на публіці. Цього разу акторка справила враження своїм ефектним вбранням.

Подружжя відвідало щорічну вечірку BAFTA Burns Bash у готелі Fairmont Miramar Hotel and Bungalows у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

На Зета-Джонс була чорно-золота сукня фасону "русалка" з пікантним декольте та невеликим шлейфом. 53-річна знаменитість розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей використовуючи чорну підводку та блискучі тіні для повік та нафарбувала губи коричневою помадою. Вечірній образ зірка доповнила золотими сережками-висячками та золотим плетеним браслетом на зап'ясті, а також каблучкою з великим каменем на пальці.

Її чоловік Майкл Дуглас одягнув синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку. Пара позувала перед камерами фотографів в обіймах одне одного.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

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