У сукні з пікантним декольте: Люпіта Ніонго на світській церемонії у Нью-Йорку

39-річна кенійсько-мексиканська акторка Люпіта Ніонго відвідала церемонію вручення премії Gotham Awards 2022, яка відбулася минулого вечора у Нью-Йорку.
Люпіта вийшла на доріжку у чорній лаконічній сукні з глибоким V-подібним вирізом на декольте практично до пупка. Аутфіт зірка доповнила лакованими туфлями-човниками від Prada та маленьким чорним клатчем, який тримала в руці. На пальці в акторки виблискував перстень, а нігті були нафарбовані бордовим лаком.
Також Люпіта одягла кольє з каменів на шию та підвіску, а у вухах у неї були сережки-краплі. Насичений вечірній макіяж очей та яскрава помада на губах завершували образ зірки.
На цій самій церемонії, нагадаємо, сяяла також акторка Джуліанна Мур. 61-річна зірка одягла молочно-білу сукню від Carolina Herrera, яка також була з глибоким вирізом на грудях.
У церемонії взяла участь і Дженніфер Лоуренс. Під час заходу Дженніфер представляла картину "Все скрізь і одразу" — науково-фантастичну чорну комедію режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана. На сцену Лоуренс вийшла в елегантній чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.
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