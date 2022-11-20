У сукні з пікантним декольте: Сінді Кроуфорд на галавечорі в Маямі

56-річна Кроуфорд виблискувала перед фотокамерами в нюдовій сукні довжини міді на тонких бретельках і з V-подібним декольте, яке було повністю була розшита паєтками. До вбрання Сінді підібрала золотисті босоніжки на шпильках, одягла годинник із золотим ремінцем і сережки-вісячки, посипані дрібними діамантами.

У Кроуфорд було ефектне укладання та легкий вечірній макіяж, у якому вона трохи підкреслила очі та нанесла рожевий блиск на губи. На галавечорі модель отримала нагороду Best Buddies – "Дух дружби". Вона присуджується особам, які виявили справжній дух дружби та щедрість у підтримці місії організації по роботі з людьми з порушеннями інтелекту та розвитку.

Протягом понад 20 років Сінді була захисником, справжнім другом та відданим прихильником Best Buddies та його місії зі створення більш інклюзивного світу для людей з порушеннями інтелекту та розвитку (IDD).

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сінді вже давно не сяє на подіумі, але іноді все ще знімається у фотосетах. Ми показували вам її розкішну роботу для листопадового випуску польського Vogue.

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