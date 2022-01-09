У сукні з пікантним декольте та розрізами: Кендіс Свейнпоул блиснула фігурою

У сукні з пікантним декольте та розрізами: Кендіс Свейнпоул блиснула фігурою

У новому році Кендіс Свейнпоул продовжить займатися улюбленим брендом купальників та пляжного одягу Tropic Of C.

33-річна Кендіс опублікувала кадри у сукні зі своєї нової колекції пляжного одягу та викликала захоплення у фоловерів.

На фото зіркова модель позує у світлій сукні з двома розрізами з боків, поясом на талії та глибоким V-подібним декольте.

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"Новий рік - нова колекція @tropicofc Сукня із запахом Antonia ☀️", — написала у підписі під знімками манекенниця.

(гортайте фото праворуч)

Більше фото моделі було опубліковано в обліковому записі бренду в Instagram. Сукню Свейнпоул поєднала із тканинними сандалями на шнурівці і крислатим капелюхом.

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