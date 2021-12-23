У сукні з пікантним декольте та високим розрізом: Маша Єфросиніна на світському заході

Ведуча вийшла у світ у гарному вечірньому аутфіті.

Маша Єфросиніна поділилася в Instagram знімками свого ефектного вечірнього образу, у якому вона відвідала урочисту церемонію ELLE STYLE AWARDS.

Ведуча мала прекрасний вигляд. На ній була чорна сукня з рукавами-буфами, сексуальним декольте та високим розрізом, який дозволил їй продемонструвати стрункі ноги.

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Вбрання Маша доповнила колготами в сітку зі стразами та чорними босоніжками на шпильці. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками. У вухах вона мала елегантні сережки. У руці знаменитість тримала невелику чорну сумочку у вигляді краплі із золотою торочкою.

У Єфросініної — красиві стрункі ноги, які гріх не показувати. Раніше вона їх демонструвала у романтичній чорній сукні з квітковим принтом та розрізом.

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

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