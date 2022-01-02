У сукні з пікантним декольте та високим розрізом: сексуальна Тіна Кароль виступила на новорічному концерті

У сукні з пікантним декольте та високим розрізом: сексуальна Тіна Кароль виступила на новорічному концерті

Співачка підкреслила фігурі ефектним вбранням від бренду Mônot.

Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу, в якому вона виступила на новорічному концерті "Вечірнього кварталу".

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Артистка постала у чорній сукні-бюстьє від бренду Mônot, заснованого нью-йоркським дизайнером ліванського походження Елі Мізрахі. Вона мала сексуальне декольте та високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Вбрання чудово підкреслило спокусливу фігуру Тіни.

Аутфіт Кароль доповнила чорними капроновими колготами, чорними туфлями на шпильках, укладанням із локонами та вечірнім макіяжем із червоною помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на руці браслет.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Позувала зірка в об'єктиві фотографині Natalia Kurgan.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

"Радості духу, ясності розуму і куражу вам у ці святкові дні!" – побажала під знімками співачка.

Раніше Тіна продемонструвала лук у картатий сукні-пальті довжини міні від українського бренду Marianna Senchina з оголеними плечима.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

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