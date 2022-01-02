У сукні з пікантним декольте та високим розрізом: сексуальна Тіна Кароль виступила на новорічному концерті

Співачка підкреслила фігурі ефектним вбранням від бренду Mônot.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу, в якому вона виступила на новорічному концерті "Вечірнього кварталу".
Артистка постала у чорній сукні-бюстьє від бренду Mônot, заснованого нью-йоркським дизайнером ліванського походження Елі Мізрахі. Вона мала сексуальне декольте та високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Вбрання чудово підкреслило спокусливу фігуру Тіни.
Аутфіт Кароль доповнила чорними капроновими колготами, чорними туфлями на шпильках, укладанням із локонами та вечірнім макіяжем із червоною помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на руці браслет.
Позувала зірка в об'єктиві фотографині Natalia Kurgan.
"Радості духу, ясності розуму і куражу вам у ці святкові дні!" – побажала під знімками співачка.
Раніше Тіна продемонструвала лук у картатий сукні-пальті довжини міні від українського бренду Marianna Senchina з оголеними плечима.
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