У сукні з пікантним розрізом: Ешлі Робертс виблискувала на церемонії Fashion Awards 2023

Американська співачка, танцівниця та ведуча — Ешлі Робертс — завітала на світську церемонію в Лондоні.

42-річна зірка з'явилася на червоній доріжці церемонії Fashion Awards 2023 у Королівському Альберт-голлі в британській столиці.

Ешлі одягла цього вечора зелену максісукню, розшите паєтками з колекції Georges Hobeika осінь-зима 2023, взула чорні босоніжки на підборах і відмовилася від будь-яких прикрас. У сукні був верх без бретелів і високий розріз з одного боку, аж до стегна. Ешлі грайливо виставила ногу убік в "стилі Анджеліни Джолі".

Ешлі Робертс зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сестри Спенсер, племінниці принцеси Діани, також відвідали цю світську церемонію у Лондоні.

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