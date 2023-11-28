У сукні з пікантним вирізом і без бюстгальтера: ефектна Рейчел Макадамс позувала на червоній доріжці премії

45-річна канадська акторка обрала для свого виходу у світ вбрання від Givenchy.

Рейчел Макадамс відвідала церемонію вручення премії Gotham Awards у Нью-Йорку, на якій відзначили найкращих представників телебачення та кіно.

Акторка з'явилася на червоній доріжці у чорній довгій сукні з драпуванням від бренду Givenchy, яка мала пікантний виріз у зоні декольте. Під вбранням не було бюстгальтера.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Образ Рейчел доповнила чорними замшевими туфлями від Aquazzura та розкішними прикрасами від Bulgari: кольє у вигляді змії та каблучок із камінням. Макадамс зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук чорним манікюром. Акторка мала ефектний і стрункий вигляд.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, премію також відвідала Наталі Портман, яка сяяла у сукні з квітковим принтом від Модного дому Dior.

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