У сукні з пікантним вирізом і в перлинних прикрасах: Катерина Бужинська виступила з благодійним концертом у Чернівцях

Співачка разом зі своїм творчим колегою Михайлом Грицканом розпочали благодійний тур містами України.
Народна артистка Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан розпочали свій благодійний тур "Воля" з рідних Чернівців.
Фото і відео з концерту співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Цього разу збирали кошти для військового 82 бригади ДШВ – буковинця Богдана Смаля, який є бойовим побратимом рідного брата Катерини – Олега Ящука.
"Він на Харківщині втратив кінцівку і може пересуватись лише за допомогою протезу. Зараз потребує "нової ніжки", адже великі ускладнення – рецидив. Необхідна тривала реабілітація та лікування", – написала Катерина у дописі.
Під час концерту відбувся благодійний аукціон. Серед лотів була вишукана сукня Бужинської, яку розіграли за понад 25 тисяч гривень, а потім подарували її нареченій військового Марії.
Під час виступу артистка продемонструвала кілька красивих образів. Один із найефектніших – це чорна довга сукня по фігурі з пікантним декольте і вирізом. Вбрання Катерина доповнила чорними туфлями на шпильках, об'ємною зачіскою з локонами, гарним макіяжем і перлинними прикрасами.
Нагадаємо, Катерина Бужинська в елегантній чорній сукні на одне плече з об'ємними рюшами, пір'ям і розрізом продемонструвала стрункі ноги.
Читайте також: