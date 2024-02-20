У сукні з пікантним вирізом і в перлинних прикрасах: Катерина Бужинська виступила з благодійним концертом у Чернівцях

Народна артистка Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан розпочали свій благодійний тур "Воля" з рідних Чернівців.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото і відео з концерту співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Цього разу збирали кошти для військового 82 бригади ДШВ – буковинця Богдана Смаля, який є бойовим побратимом рідного брата Катерини – Олега Ящука.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Він на Харківщині втратив кінцівку і може пересуватись лише за допомогою протезу. Зараз потребує "нової ніжки", адже великі ускладнення – рецидив. Необхідна тривала реабілітація та лікування", – написала Катерина у дописі.

Під час концерту відбувся благодійний аукціон. Серед лотів була вишукана сукня Бужинської, яку розіграли за понад 25 тисяч гривень, а потім подарували її нареченій військового Марії.

Під час виступу артистка продемонструвала кілька красивих образів. Один із найефектніших – це чорна довга сукня по фігурі з пікантним декольте і вирізом. Вбрання Катерина доповнила чорними туфлями на шпильках, об'ємною зачіскою з локонами, гарним макіяжем і перлинними прикрасами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська в елегантній чорній сукні на одне плече з об'ємними рюшами, пір'ям і розрізом продемонструвала стрункі ноги.

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