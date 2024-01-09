У сукні з пікантним вирізом під грудьми: акторка у цікавому вбранні постала на червоній доріжці

Зірка серіалу від ABC "Як уникнути покарання за вбивство" у гарному аутфіті сяяла на премії Emmy Awards.

Аджа Наомі Кінг була однією з гостей церемонії вручення нагород премії Emmy Awards 2024 у Лос-Анджелесі.

Акторка мала чудовий вигляд у цікавій сукні від бренду Alberta Ferretti, яка складалася з топу зі срібними переплетеними смужками і спідниці з бежевої органзи.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Під грудьми на вбранні був пікантний виріз, через який визирали її пишні груди. Взута вона була у босоніжки кольору металік на високих підборах.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Кінг зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук сережками і каблучками від Irene Neuwirth.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а американська танцівниця Джуліанна Гаф постала на премії у чорній сукні максі від бренду Grace Ling із глибоким декольте аж до пупка і металевим списом під ключицями.

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