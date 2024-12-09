У сукні з пікантним вирізом та на шпильках: ефектна Дженніфер Лопес позувала біля плити

55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно ввечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

На фото вона позувала біля плити, щось помішуючи у пательні. "Моя улюблена частина виходів кудись — це повернення додому на північний перекус", — написала Джен під фото.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

На Лопес була гарна довга сукня, розшита паєтками, з пікантним вирізом на грудях і голою спиною. Її вечірній образ доповнювали чорні босоніжки на високих підборах і макіяж з акцентом на очі.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Також Джен позувала в цьому луку біля ялинки.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес у мініспідниці та жакеті з пікантним декольте позувала на бранчі. Вона була одягнена в стильний чорний костюм від бренду Patou, який складався з мініспідниці зі складками та жакету у стилі куртки із золотими гудзиками та широким тканинним поясом. Вона мала пікантне декольте, яке привертало увагу.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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