У сукні з пікантним вирізом та на шпильках: ефектна Дженніфер Лопес позувала біля плити

Зірка продемонструвала гарний вечірній образ.
55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно ввечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном.
На фото вона позувала біля плити, щось помішуючи у пательні. "Моя улюблена частина виходів кудись — це повернення додому на північний перекус", — написала Джен під фото.
На Лопес була гарна довга сукня, розшита паєтками, з пікантним вирізом на грудях і голою спиною. Її вечірній образ доповнювали чорні босоніжки на високих підборах і макіяж з акцентом на очі.
Також Джен позувала в цьому луку біля ялинки.
Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес у мініспідниці та жакеті з пікантним декольте позувала на бранчі. Вона була одягнена в стильний чорний костюм від бренду Patou, який складався з мініспідниці зі складками та жакету у стилі куртки із золотими гудзиками та широким тканинним поясом. Вона мала пікантне декольте, яке привертало увагу.
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