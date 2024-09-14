У сукні з пікантними вирізами: Голлі Бейлі в ефектному аутфіті сяяла на музичному івенті

24-річна акторка і співачка у кутюрному блискучому вбранні з'явилася на церемонії.
Голлі Бейлі відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.
Перед фотокамерами дівчина постала в ефектному образі. На ній була кутюрна вишнева сукня по фігурі і без бретельок від бренду Sophie, повністю розшита бісером. Вбрання мало пікантні вирізи у зоні декольте, на талії і стегні, а також торочку на подолі.
Лук Голлі доповнила атласними босоніжками на шпильках і прикрасами від Pandora: елегантними сережками, парними золотими браслетами і каблучками з діамантами.
Вона зробила зачіску з плетінням і зібрала її у довгий хвіст. На обличчі у Бейлі був макіяж із пишними віями і бордовою помадою. Нігті на руках акторка нафарбувала у чорний колір, а на ногах – у темно-вишневий.
Нагадаємо, Голлі Бейлі у гламурному золотому бікіні, в'язаний ліф якого був прикрашений перлами, приймала сонячні ванни біля басейну під час відпочинку в Італії.
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