У сукні з пікантними вирізами на талії: учасниця "Холостяка-11" у сексуальному луці сходила до кінотеатру

У сукні з пікантними вирізами на талії: учасниця "Холостяка-11" у сексуальному луці сходила до кінотеатру

Олександра Миколюк відвідала прем'єру франшизи "Кінгс Мен".

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – стала гостею допрем’єрного показу довгоочікуваної фільму "Кінгс Мен" режисера Метью Вона. Подія відбулася у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТЦ Gulliver).

Перед фотографами Саша постала у сексуальному аутфіті. На ній була чорна сукня максі з пікантними вирізами на талії, які додавали її образу звабливості.

Олександра Миколюк/Фото Кирило Авраменко

Вбрання Саша доповнила чорними чоботами на шпильках. Волосся вона гарно уклала і зробила ніжний макіяж. На шиї у неї була металева прикраса.

Прем'єру стрічки відвідала ще одна учасниця "Холостяка-11" – Анна Гузеева. Вона поєднала у своєму луці сіру водолазку, червону мініспідницю з високою талією та сірі ботфорти на високій платформі і шпильках.

Анна Гузеева/Фото Кирило Авраменко

Подивитися третю частину франшизи прийшли також: Анна Завальська, Даша Коломієць, Julik, Серж Смолін, Андрій Алферов, Олексій Дівеєв-Церковний, Максим Гордєєв, ART DEMUR, Максим Фрай, кінокритики та блогери.

Анна Завальська/Фото Кирило Авраменко

Даша Коломієць/Фото Кирило Авраменко

Julik/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

"Кінгс Мен" – третя частина популярної історії про розвідницьке агентство, яке протистоїть найстрашнішим тиранам та злочинним геніям. Цього разу стрічка розказує по становлення агентства. У картині зіграли Рейф Файнз, Джемма Артертон, Ріс Іванс, Даніель Брюль та інші.

"Кінгс Мен" стартує в українському кінопрокаті 13 січня.

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