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У сукні з пікантними вирізами та глибоким декольте: Ешлі Робертс відпочила у Дубаї

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
455
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з пікантними вирізами та глибоким декольте: Ешлі Робертс відпочила у Дубаї

Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

Ешлі Робертс любить виходити на публіку у пікантних луках. Особливо любить носити прозорі сукні.

41-річна Ешлі, яка працює ведучою на Heart FM Breakfast Show, зараз перебуває на відпочинку в Арабських Еміратах. Учора у Instagram зірка поділилася серією знімків після того, як відвідала вечірку.

Зірка одягнулась у чорну пікантну сукню з двома сміливими вирізами з боків та ефектною спідницею з воланами. Співачка зібрала свої світлі локони у недбалу зачіску та доповнила вбрання відповідними туфлями на тонких ремінцях та високих підборах.

На одному зі знімків Ешлі заскочена з Рітою Орою, дівчата позували на сходах. На фото Ора була теж у чорній сукні з вирізом на спині та із золотою сумкою в руках.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, у понеділок з Ешлі та її колегою по роботі на радіо Амандою Голден трапився кумедний інцидент, коли вони обидві прийшли до студії в однаковому вбранні від бренду Reiss.

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Дата публікації
Перегляди
455
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