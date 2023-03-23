У сукні з пікантними вирізами та глибоким декольте: Ешлі Робертс відпочила у Дубаї

41-річна Ешлі, яка працює ведучою на Heart FM Breakfast Show, зараз перебуває на відпочинку в Арабських Еміратах. Учора у Instagram зірка поділилася серією знімків після того, як відвідала вечірку.

Зірка одягнулась у чорну пікантну сукню з двома сміливими вирізами з боків та ефектною спідницею з воланами. Співачка зібрала свої світлі локони у недбалу зачіску та доповнила вбрання відповідними туфлями на тонких ремінцях та високих підборах.

На одному зі знімків Ешлі заскочена з Рітою Орою, дівчата позували на сходах. На фото Ора була теж у чорній сукні з вирізом на спині та із золотою сумкою в руках.

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Нагадаємо, у понеділок з Ешлі та її колегою по роботі на радіо Амандою Голден трапився кумедний інцидент, коли вони обидві прийшли до студії в однаковому вбранні від бренду Reiss.

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