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У сукні з пікантним декольте: Ніколь Шерзінгер у стильному аутфіті від Carolina Herrera з'явилася на пресконференції
46-річна колишня зірка Pussycat Dolls номінована на премію «Тоні» за свою роботу над мюзиклом «Бульвар Сансет».
Ніколь Шерзінгер відвідала пресконференцію, організовану для номінантів на премію «Тоні» 2025, яка відбулася у готелі Sofitel у Нью-Йорку. Вона номінована на найкращу головну жіночу роль у мюзиклі за роботу у виставі Ендрю Ллойда Веббера «Бульвар Сансет».
Перед фотографами артистка з’явилася у стильному луку. Вона була одягнена у сукню кольору кемел від бренду Carolina Herrera. Вбрання мало широкі короткі рукави і великі ґудзики на спідниці А-силуету та одну — на поясі, який підкреслив її тонку талію.
Головним акцентом в аутфіті Ніколь було пікнтне декольте, з-під якого визирав чорний бюстгальтер із бежево-білим принтом.
Образ Шерзінгер доповнила замшевими пісочними туфлями. Із прикрас співачка використала цікаві золоті сережки з камінням, браслет і каблучки. Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила гарний вечірній макіяж і молочний манікюр.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на галавечір Time100 прийшла у чорній сукні по фігурі з відкритими плечима і невеликим шлейфом від бренду Zuhair Murad.