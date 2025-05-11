У сукні з пікантним декольте: Ніколь Шерзінгер у стильному аутфіті від Carolina Herrera з'явилася на пресконференції

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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Ніколь Шерзінгер відвідала пресконференцію, організовану для номінантів на премію «Тоні» 2025, яка відбулася у готелі Sofitel у Нью-Йорку. Вона номінована на найкращу головну жіночу роль у мюзиклі за роботу у виставі Ендрю Ллойда Веббера «Бульвар Сансет».

Перед фотографами артистка з’явилася у стильному луку. Вона була одягнена у сукню кольору кемел від бренду Carolina Herrera. Вбрання мало широкі короткі рукави і великі ґудзики на спідниці А-силуету та одну — на поясі, який підкреслив її тонку талію.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Головним акцентом в аутфіті Ніколь було пікнтне декольте, з-під якого визирав чорний бюстгальтер із бежево-білим принтом.

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Образ Шерзінгер доповнила замшевими пісочними туфлями. Із прикрас співачка використала цікаві золоті сережки з камінням, браслет і каблучки. Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила гарний вечірній макіяж і молочний манікюр.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на галавечір Time100 прийшла у чорній сукні по фігурі з відкритими плечима і невеликим шлейфом від бренду Zuhair Murad.