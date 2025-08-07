У сукні з пікантним декольте та прозорих мюлях: Гайді Клум приїхала на шоу

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

Гайді Клум обрала ефектну сукню для нового виходу на публіку. На знаменитості була обтисла сукня довжини до колін, розшита паєтками, з пікантним декольте, що підкреслює пухкі груди Гайді, яку модель доповнила прозорими мюлями на підборах.

Клум мала виразний макіяж очей, рожеву помаду на губах, діамантові сережки у вухах, кілька золотих браслетів на зап’ястях і кілька золотих каблучок на пальцях. А завершувало її образ стильне укладання, волосся Гайді було злегка накручене локонами і красиво укладено на один бік.

Гайді Клум / © Getty Images

А днями Клум потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку в кокетливому аутфіті продемонструвала струнку фігуру. На ній того дня була сукня з деніму, яка чудово підкреслювала форми моделі.

Реклама