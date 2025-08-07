ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

У сукні з пікантним декольте та прозорих мюлях: Гайді Клум приїхала на шоу

52-річна німецька супермодель приїхала на «Вечірнє шоу з Джиммі Фелоном» у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гайді Клум

