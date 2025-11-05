ТСН у соціальних мережах

У сукні з пікантними вирізами: дівчина Даміано Давида приголомшила вибором прозорої сукні

20-річна дівчина теж вирішила спробувати тренд на «голі» сукні.

Дав Камерон

Дав Камерон / © Associated Press

Американська співачка й акторка Дав Камерон, відома багатьом також як дівчина італійського співака Даміано Давида, з’явилася на церемонії вручення премії Glamour «Жінка року 2025», яка відбулася в готелі Plaza.

29-річна дівчина вибрала довгу сукню, що красиво спадала до підлоги, з відкритою спиною і дуже глибоким вирізом спереду.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

Основа сукні була виконана з прозорої чорної тканини, а деталі з листя золотого і коричневого кольорів, які надавали гламурного штриха цій, загалом, сміливій сукні. Також вбрання мало невеликий шлейф, а під сукню Дав одягла тільки бежеві безшовні труси.

Дав вирішила залишити волосся розпущеним, зачесавши кілька пасом назад і залишивши два локони по обидва боки обличчя. Вона також зробила драматичний макіяж, який ідеально поєднувався з її образом.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

Поява красуні на червоній доріжці цього гламурного заходу сталася після того, як вона днем раніше сяяла на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards у чорно-золотій сукні з рукавичками від Carolina Herrera.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

