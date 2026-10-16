У сукні з пікантними вирізами й бантиками: Кеті Перрі позувала на благодійному заході

Кеті Перрі / © Associated Press

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Кеті Перрі відвідала щорічний благодійний вечір Rare Impact Fund Benefit, який відбувся у Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі.

Для появи перед фотографами артистка обрала чорну сукню максі на бретельках з глибоким декольте від бренду Ilkyaz Ozel. Головною родзинкою вбрання став фігурний ліф із вирізами, які відкривали ділянку під грудьми та живіт. Його прикрашали два невеликі білі бантики.

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Кеті Перрі / © Associated Press

Обтислий крій підкреслював талію та стегна Кеті, а довгий поділ майже повністю прикривав чорні атласні туфлі-човники на шпильках.

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Кеті Перрі / © Associated Press

Аутфіт Перрі доповнила невеликими сережками з камінням і каблучкою. Волосся вона уклала м’якими хвилями, які спадали їй на спину.

У макіяжі співачка зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем і пишними віями, а для губ обрала помаду темно-бежевого відтінку.

Кеті Перрі / © Associated Press

Нагадаємо, Кеті Перрі у червоній сукні з квіткою на декольте відвідала VIP-показ свого концертного фільму.

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