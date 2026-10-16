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- Шоу-бізнес
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У сукні з пікантними вирізами й бантиками: Кеті Перрі позувала на благодійному заході
41-річна співачка підкреслила фігуру ефектним чорним вбранням із контрастними білими деталями.
Кеті Перрі відвідала щорічний благодійний вечір Rare Impact Fund Benefit, який відбувся у Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі.
Для появи перед фотографами артистка обрала чорну сукню максі на бретельках з глибоким декольте від бренду Ilkyaz Ozel. Головною родзинкою вбрання став фігурний ліф із вирізами, які відкривали ділянку під грудьми та живіт. Його прикрашали два невеликі білі бантики.
Обтислий крій підкреслював талію та стегна Кеті, а довгий поділ майже повністю прикривав чорні атласні туфлі-човники на шпильках.
Аутфіт Перрі доповнила невеликими сережками з камінням і каблучкою. Волосся вона уклала м’якими хвилями, які спадали їй на спину.
У макіяжі співачка зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем і пишними віями, а для губ обрала помаду темно-бежевого відтінку.
Нагадаємо, Кеті Перрі у червоній сукні з квіткою на декольте відвідала VIP-показ свого концертного фільму.