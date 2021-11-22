У сукні з пір'я і на шпильках: розкішна Ірина Федишин продемонструвала стрункі ноги на "Вечорі прем'єр"

У сукні з пір'я і на шпильках: розкішна Ірина Федишин продемонструвала стрункі ноги на "Вечорі прем'єр"

Артистка у ніжному гарному аутфіті взяла участь у "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

У палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", в якому взяло участь багато українських зірок.

На концерті виступила Ірина Федишин. Для такої події зірка обрала розкішний образ. Співачка була одягнена у білу мінісукню з пір'я з оголеними плечима. Вбрання ідеально підкреслило стрункі ноги виконавиці.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Сукню Федишин поєднала з білими туфлями на високих шпильках.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся співачки було зібране у кучеряву зачіску, а на обличчі був вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням. Білий манікюр завершив її лук.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Танцівники Ірини були одягнені в екстравагантні костюми із срібним та золотистим дзеркальним покриттям. Такі самі у них були капелюхи та маски на обличчях.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Артистка одягла пояс із таким самим дзеркальним покриттям.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Для Леді.ТСН.ua Ірина розповіла, чому вона обрала саме такий образ.

"Я виступаю сьогодні із піснею "Хай мрії збуваються". В ній є такі слова: "Хай ангел торкається крилом своїм кожен дім". Пісня дуже світла, тому таке вбрання. Також продюсери "Світського життя" хотіли, щоб у мене був білий образ. Ми вирішили, що має бути біла сукня, а потім прийшла ідея зробити її з пір'я, бо у композиції йдеться про крила", - зізналася Федишин.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ми запитали у Ірини, чи уособлює у цьому аутфіті вона образ ангела, на що вона відповіла:

"Я не можу на себе таку високу роль брати, але це світлий позитивний герой".

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Телеверсію "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" дивіться 26 грудня на каналі "1+1".

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