У сукні з пір'я і на шпильках: розкішна Ірина Федишин продемонструвала стрункі ноги на "Вечорі прем'єр"

Артистка у ніжному гарному аутфіті взяла участь у "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".
У палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", в якому взяло участь багато українських зірок.
На концерті виступила Ірина Федишин. Для такої події зірка обрала розкішний образ. Співачка була одягнена у білу мінісукню з пір'я з оголеними плечима. Вбрання ідеально підкреслило стрункі ноги виконавиці.
Сукню Федишин поєднала з білими туфлями на високих шпильках.
Волосся співачки було зібране у кучеряву зачіску, а на обличчі був вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням. Білий манікюр завершив її лук.
Танцівники Ірини були одягнені в екстравагантні костюми із срібним та золотистим дзеркальним покриттям. Такі самі у них були капелюхи та маски на обличчях.
Артистка одягла пояс із таким самим дзеркальним покриттям.
Для Леді.ТСН.ua Ірина розповіла, чому вона обрала саме такий образ.
"Я виступаю сьогодні із піснею "Хай мрії збуваються". В ній є такі слова: "Хай ангел торкається крилом своїм кожен дім". Пісня дуже світла, тому таке вбрання. Також продюсери "Світського життя" хотіли, щоб у мене був білий образ. Ми вирішили, що має бути біла сукня, а потім прийшла ідея зробити її з пір'я, бо у композиції йдеться про крила", - зізналася Федишин.
Ми запитали у Ірини, чи уособлює у цьому аутфіті вона образ ангела, на що вона відповіла:
"Я не можу на себе таку високу роль брати, але це світлий позитивний герой".
Телеверсію "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" дивіться 26 грудня на каналі "1+1".
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