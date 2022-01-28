У сукні з пір'ям гарбузового кольору: жіночний образ Наді Мейхер

У сукні з пір'ям гарбузового кольору: жіночний образ Наді Мейхер

Артистка, екссолістка "ВІА Гри" любить приміряти красиві луки та демонструвати їх фоловерам.

Надя Мейхер опублікувала в Instagram світлини свого нового жіночного образу.

Артистка позувала перед камерою у довгій оливковій сукні з пір'ям гарбузового кольору. Лінія плечей залишилася відкритою, що додало її аутфіту сексуальності.

Надя Мейхер / Instagram Наді Мейхер

Вбрання Надя поєднала з темно-помаранчевими туфлями на високій платформі та підборах.

Волосся Мейхер розпустила і зробила ніжний макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Надя Мейхер / Instagram Наді Мейхер

Знаменитість чуттєво позувала, прикривши на одному знімку очі.

Надя продемонструвала ще один ефектний образ. Вона поєднала пальто кольору хакі з колготами в сітку та ботильйонами в тон.

Надя Мейхер / Instagram Наді Мейхер

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