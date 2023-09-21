У сукні з пір'ям і оголеним плечем: Катерина Бужинська продемонструвала елегантний образ

Катерина Бужинська продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий ефектний аутфіт.

На фото співачка постала в асиметричній чорній обтислій сукні з об'ємним воланом із пір'ям на одне плече. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі зірки і підкреслювало її жіночність і сексуальність.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина розпустила волосся і зробила красивий макіяж смокі-айс, а губи нафарбувала червоною помадою. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руках – браслет і каблучки.

"Довірливість – козирний туз наївності, що легко б’ється шісткою обману будь-якої масті", – підписала артистка фото.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася яскравим образом у квітковому костюмі і бюстгальтері-бандо.

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