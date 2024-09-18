У сукні з пір'ям і розрізом до стегна: Еліна Світоліна в ефектному образі відсвяткувала ювілей

Еліна Світоліна нещодавно святкувала свій день народження – їй виповнилося 30.

В Instagram тенісистка опублікувала фото зі святкування, на яке запросила рідних і друзів.

Для свого ювілею вона обрала ефектний образ. На Еліні була елегантна чорна сукня від українського бренду Gasanova. Вбрання мало галтер, американську пройму і високий розріз, оздоблений чорним пір'ям, через який красуня продемонструвала стрункі ноги.

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Аутфіт Світоліна доповнила чорними босоніжками на шпильках, зачіскою "мальвіна", макіяжем із акцентом на очах і довгими сережками.

"Мій особливий день #30 зустріла в Україні з найближчими людьми, які за три останні роки стали майже родиною. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають та підтримують. ДЯКУЮ!" – підписала знімки спортсменка.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна показала світлину з першою леді України Оленою Зеленською.

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