У сукні з пір'ям і розрізом до стегна: Еліна Світоліна в ефектному образі відсвяткувала ювілей

Тенісистка мала прекрасний вигляд на своєму святі.
Еліна Світоліна нещодавно святкувала свій день народження – їй виповнилося 30.
В Instagram тенісистка опублікувала фото зі святкування, на яке запросила рідних і друзів.
Для свого ювілею вона обрала ефектний образ. На Еліні була елегантна чорна сукня від українського бренду Gasanova. Вбрання мало галтер, американську пройму і високий розріз, оздоблений чорним пір'ям, через який красуня продемонструвала стрункі ноги.
(гортайте фото праворуч)
Аутфіт Світоліна доповнила чорними босоніжками на шпильках, зачіскою "мальвіна", макіяжем із акцентом на очах і довгими сережками.
"Мій особливий день #30 зустріла в Україні з найближчими людьми, які за три останні роки стали майже родиною. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають та підтримують. ДЯКУЮ!" – підписала знімки спортсменка.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна показала світлину з першою леді України Оленою Зеленською.
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