У сукні з пір'ям і сексуальним декольте: Демі Роуз продемонструвала кокетливий образ

29-річна британська модель одягла напівпрозоре вбрання і була без бюстгальтера.

Демі Роуз продемонструвала в Instagram кокетливий аутфіт, який їй дуже пасує.

На знімках красуня постала у вечірній напівпрозорій сукні кобальтового кольору з вишивкою і пір'ям. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз до стегна. А ще під ним не було бюстгальтера, що додало її образу пікантності.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій лук Роуз доповнила елегантною зачіскою, випустивши спереду пасма, і макіяжем зі стрілками. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз позувала на камеру у золотистому декорі замість бюстгальтера.

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