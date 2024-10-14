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У сукні з пір'ям на подолі: акторка Зої Дойч відвідала прем'єру мюзиклу на Бродвеї

У сукні з пір'ям на подолі: акторка Зої Дойч відвідала прем'єру мюзиклу на Бродвеї

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Зірка обрала гламурне вбрання від відомого бренду.

29-річна Зої Дойч – донька голлівудської зірки, акторки Леї Томпсон, відомої за фільмом "Назад у майбутнє" – відвідала захід у Нью-Йорку. Вона сяяла на червоній доріжці перед прем'єрою мюзиклу "Наше містечко" на Бродвеї, який ставлять у театрі Беррімор.

Зої позувала перед камерами в довгій і гламурній вечірній сукні від Модного дому Chanel. Це було вбрання з колекції весна-літо 2023. Його повністю прикрашав дрібний візерунок з бісером, тонкі бретельки та пір'я ніжно-рожевого відтінку на подолі.

Образ Зої доповнила гламурними сережками Chanel з камінням, а також зачіскою і макіяжем. Її волосся вже досить сильно відросло, адже нещодавно Дойч відстригла його заради ролі – зіграла акторку нової французької хвилі Джин Сіберг, яка носила зачіску піксі.

Зої Дойч / © Associated Press
Зої Дойч / Фото: Associated Press

Захід на Бродвеї також того дня відвідала Кеті Голмс, оскільки вона також грає в тому мюзиклі. Акторка, на відміну від Зої, одягла лаконічне вбрання чорного кольору, яке включало блузу та спідницю з розрізами.

Кеті Холмс / © Getty Images
Кеті Холмс / Фото: Getty Images

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