У сукні з пір'ям на рукавах: красива Дакота Джонсон сяяла на червоній доріжці

У сукні з пір'ям на рукавах: красива Дакота Джонсон сяяла на червоній доріжці

Уже другий тиждень у Великії Британії триває лондонський кінофестиваль BFI 2021, в межах якого вже показали кілька новинок цього року.

Вчора, наприклад, відбувся показ картини Меггі Джилленгол "Незнайома дочка", знятої на основі однойменної новели Елени Ферранте. Головну роль у фільмі зіграли зірка серіалу "Корони" Олівія Коулман і зірка серії фільмів "П'ятдесят відтінків сірого" Дакота Джонсон.

Перед показом команда, яка працювала над створенням картини, позувала перед фотографами. Дакота для своєї появи на червоній доріжці вибрала оригінальну сукню міді від бренду Gucci ніжно-пудровий відтінку. Цікавими деталями вбрання акторки були пір'я страуса на рукавах, широкі плечі і тонка сітчаста верхня частина вбрання, повністю усипана стразами.

Дакота Джонсон / Associated Press

Доповнили такий вечірній аутфіт легка укладка, ніжний макіяж та босоніжки із зав'язками. З прикрас Дакота вибрала довгі сережки.

Дакота Джонсон / Associated Press

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Дакота Джонсон на червоних доріжках (9 фото)

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