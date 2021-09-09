У сукні з пір'ям: німецька фешнблогерка у ніжному образі сяяла на червоній доріжці

У сукні з пір'ям: німецька фешнблогерка у ніжному образі сяяла на червоній доріжці

У Венеції на кінофестивалі триває парад розкішних образів.

Німецька модель і фешнблогерка — Леоні Ганне знову привернула до себе увагу на Венеційському кінофестивалі своїм ефектним аутфітом на червоній доріжці. Красуня сяяла перед камерами у розкішному ніжному вбранні. На ній була блакитна сукня-бюстьє фасону "русалка", розшита фатином і прикрашена камінням.

Леоні Ганне / Getty Images

Також читайте Мало не випали груди: гостя Венеційського кінофестивалю прийшла у сукні з відвертим декольте

Поділ вбрання до колін був розшитий пір'ям. А ліф інкрустований блискучими каменями.

Волосся знаменитості було акуратно укладене назад, на обличчі був ніжний макіяж зі світло-блакитними тінями в куточках очей. Шию Леоні прикрасила діамантовим намистом, а вуха — сережками-кільцями.

Минулого разу Ганне з'явилася на кінофестивалі у золотій сукні-бюстьє, розшитій дзеркальними деталями, зі шлейфом. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Леоні Ганне / Getty Images

Читайте також: Всі новини про Венеційський кінофестиваль

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання