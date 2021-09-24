У сукні з пір'ям: розкішна Фріда Аасен на світському заході в Монако

У сукні з пір'ям: розкішна Фріда Аасен на світському заході в Монако

Норвезька модель Фріда Аасен стала гостею на 5-му галаконцерті в Монте-Карло, організованому фондом князя Монако Альбера II.

На заході Gala for the Global Ocean ( "Галавечір в ім'я захисту океанів") також були присутні діячі культури, вчені, інтелектуали, меценати, підприємці, інвестори і суперзірки.

Фріда вибрала для своєї появи розкішну довгу вечірню сукню з пір'ям і аплікацією з бісеру від ліванського модельєра Zuhair Murad. Доповнили вбрання дівчини великі сережки у вухах і ніжний макіяж.

Фріда Аасен / Getty Images

Компанію на галаконцерті Фріді склав її коханий - італійський мільйонер Томі Чіабра.

Фріда Аасен і Томі Чіабра / Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно дівчина заручилася. Бойфренд освідчився Фріді на борту власної розкішної яхти в Портофіно, яку встелили пелюстками червоних троянд.

Фріда Аасен і Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

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