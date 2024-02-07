У сукні з пір'ям та відвертим декольте: модель plus-size Ешлі Грем блиснула пишними формами

36-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – відвідала захід, присвячений бізнесу та проведений організацією Fifteen Percent Pledge.

(гортайте фото вправо)

Для світського виходу модель обрала ефектний образ. Вона одягла зелену сукню від бренду Hanifa з пікантним декольте і розшиту паєтками та пір'ям на подолі. Волосся Ешлі залишила розпущеним, а в макіяжі зробили акцент на стрілки на повіках і нюдову помаду. Грем мала ефектний вигляд.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем опинилася в конфузній ситуації, позуючи на жовтій доріжці. Вона була запрошена на церемонію перерізання стрічки на честь відкриття магазину Swarovski на П'ятій авеню, у Нью-Йорку. Але під час цього урочистого моменту одні з ножиць не впоралися зі своїм завданням та не змогли перерізати стрічку.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві образи моделі Ешлі Грем (24 фото)