У сукні з пір'ям та відвертим декольте: модель plus-size Ешлі Грем блиснула пишними формами

Зірка війшла в світ у ефектному образі.
36-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – відвідала захід, присвячений бізнесу та проведений організацією Fifteen Percent Pledge.
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Для світського виходу модель обрала ефектний образ. Вона одягла зелену сукню від бренду Hanifa з пікантним декольте і розшиту паєтками та пір'ям на подолі. Волосся Ешлі залишила розпущеним, а в макіяжі зробили акцент на стрілки на повіках і нюдову помаду. Грем мала ефектний вигляд.
Нагадаємо, раніше Ешлі Грем опинилася в конфузній ситуації, позуючи на жовтій доріжці. Вона була запрошена на церемонію перерізання стрічки на честь відкриття магазину Swarovski на П'ятій авеню, у Нью-Йорку. Але під час цього урочистого моменту одні з ножиць не впоралися зі своїм завданням та не змогли перерізати стрічку.
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