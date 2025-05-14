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- Шоу-бізнес
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У сукні з пір’ям і голими плечима: леді Вікторія Герві оконфузилась в Каннах
Британська аристократка та світська тусовщиця Вікторія Герві відвідала відкриття 78-го кінофестивалю в Каннах.
48-річна леді Вікторія вийшла на червону доріжку кінофестивалю у білій сукні з високим розрізом та пір’ям. Верхня частина тіла Герві була оголена, а також помітні сліди від купальника на засмаглій шкірі.
Британка зібрала волосся в зачіску, у неї на лобі була прикраса-стрічка, посипана дрібним камінням, у вухах квіткові сережки, в руках вона тримала маленький сріблястий клатч і була взута в сріблясті босоніжки на підборах.
Якоїсь миті на червоній доріжці із зіркою стався конфуз, вона підняла ногу, щоб поправити своє взуття. Фотографи зняли момент.
Леді Вікторія відвідала показ фільму «Partir Un Jour» (Залишіть один день).
Нагадаємо, раніше ми писали, що на фестивалі були введені нові правила дрес-коду і зіркам більше не дозволено демонструвати наготу, але багато хто, як бачимо, проігнорував цей момент.