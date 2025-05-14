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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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240
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У сукні з пір’ям і голими плечима: леді Вікторія Герві оконфузилась в Каннах

Британська аристократка та світська тусовщиця Вікторія Герві відвідала відкриття 78-го кінофестивалю в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вікторія Герві

Вікторія Герві / © Associated Press

48-річна леді Вікторія вийшла на червону доріжку кінофестивалю у білій сукні з високим розрізом та пір’ям. Верхня частина тіла Герві була оголена, а також помітні сліди від купальника на засмаглій шкірі.

Британка зібрала волосся в зачіску, у неї на лобі була прикраса-стрічка, посипана дрібним камінням, у вухах квіткові сережки, в руках вона тримала маленький сріблястий клатч і була взута в сріблясті босоніжки на підборах.

Вікторія Герві / © Associated Press

Вікторія Герві / © Associated Press

Якоїсь миті на червоній доріжці із зіркою стався конфуз, вона підняла ногу, щоб поправити своє взуття. Фотографи зняли момент.

Леді Вікторія відвідала показ фільму «Partir Un Jour» (Залишіть один день).

Вікторія Герві / © Associated Press

Вікторія Герві / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фестивалі були введені нові правила дрес-коду і зіркам більше не дозволено демонструвати наготу, але багато хто, як бачимо, проігнорував цей момент.

Вікторія Герві / © Associated Press

Вікторія Герві / © Associated Press

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