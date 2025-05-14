У сукні з пір’ям і голими плечима: леді Вікторія Герві оконфузилась в Каннах

Вікторія Герві / © Associated Press

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48-річна леді Вікторія вийшла на червону доріжку кінофестивалю у білій сукні з високим розрізом та пір’ям. Верхня частина тіла Герві була оголена, а також помітні сліди від купальника на засмаглій шкірі.

Британка зібрала волосся в зачіску, у неї на лобі була прикраса-стрічка, посипана дрібним камінням, у вухах квіткові сережки, в руках вона тримала маленький сріблястий клатч і була взута в сріблясті босоніжки на підборах.

Вікторія Герві / © Associated Press

Якоїсь миті на червоній доріжці із зіркою стався конфуз, вона підняла ногу, щоб поправити своє взуття. Фотографи зняли момент.

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Леді Вікторія відвідала показ фільму «Partir Un Jour» (Залишіть один день).

Вікторія Герві / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фестивалі були введені нові правила дрес-коду і зіркам більше не дозволено демонструвати наготу, але багато хто, як бачимо, проігнорував цей момент.

Вікторія Герві / © Associated Press