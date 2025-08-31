У сукні з пір’ям і оголеним животом: Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці у Венеції

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю перед прем’єрою фільму «Франкенштейн».

Для виходу на публіку Розі, яка нещодавно повернулася із сімейної відпустки зі Стетгемом та їхніми двома дітьми, обрала сукню від Armani Privé білого кольору, що складалася з топу та максіспідниці, оголивши живіт і плечі. На одному рукаві у моделі було пір’я, також у вбрання був шлейф із пір’я. Взута зірка була в босоніжках на підборах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі зробила гарне укладання хвилями та макіяж з акцентом на пишні вії, а на губи нанесла помаду. Її гламурний образ доповнювали сережки з камінням, браслет на зап’ястя та кілька каблучок із великим камінням на пальцях, а також світлий манікюр.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше у своєму Instagram Розі ділилася кадрами їхньої літньої відпустки, яку сім’я провела на морі.