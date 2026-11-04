У сукні з пір’ям і "закривавленими" стрілами: TikTok-креатор вразив театральним образом на показі "Голодних ігор"

Тайріс Най / © Associated Press

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Тайріс Най відвідав фанатський показ фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» у Лондоні. TikTok-креатор, танцівник та інфлюенсер обрав театральний лук, який перегукувався з екстравагантною модою Капітолія.

Перед фотографами він постав у білій асиметричній сукні бренду Trashy Planets з колекції весна–літо 2027 «Ashes to Ashes». Приталене вбрання поєднувало мереживо і густе пір’я. Одне плече залишалося відкритим, а інше обрамляла об’ємна пір’яна конструкція, що нагадувала крило. Високий розріз оголював ногу, а довгий поділ переходив у шлейф.

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Тайріс Най / © Associated Press

Особливої драматичності образу інфлюенсеру додавали золотисті декоративні стріли, які ніби пронизували сукню біля плеча й талії. Місця їхнього «влучання» підкреслював червоний блискучий декор із краплеподібними підвісками, що імітував кров.

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Тайріс Най / © Associated Press

Вбрання Най доповнив головним убором з високим білим пір’ям, червоними камінцями і підвісками біля обличчя. Взутий він був у світлі мереживні слінгбеки на шпильках. Ще одним акцентом стали екстремально довгі золотисті нігті, частина яких нагадувала наконечники стріл. У макіяжі Тайріс поєднав світлі мерехтливі тіні з яскравими червоно-рожевими лініями біля очей.

Тайріс Най / © Associated Press

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